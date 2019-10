Kind starb bei Traktorunfall: Verurteilung ohne Prozess

Ein 37-Jähriger, der Anfang Mai in der Gemeinde Thalgau im Flachgau betrunken mit einem Traktor einen Unfall verursachte, bei dem sein mitfahrender fünfjähriger Sohn starb, ist ohne Prozess verurteilt worden. Das Gericht verhängte über dem Vater in Form einer Strafverfügung ohne vorherige Gerichtsverhandlung neun Monate bedingt Haft. Das berichteten die "Salzburger Nachrichten" (SN) am Samstag.