Verdacht auf Mord durch Unterlassung gegen Eltern

In Krems laufen Ermittlungen wegen Mord durch Unterlassung gegen ein in Niederösterreich wohnhaftes Ehepaar. Die deutschen Staatsbürger sind nach dem Tod ihrer 13-jährigen Tochter in Haft, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft einen Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstag-Ausgabe). Woran das Mädchen genau gestorben war, soll eine Obduktion klären.