Euphorisierte Gäste bei Handke-Premiere in Klagenfurt

Bestens gelaunte Theatergäste fanden sich am Abend der Nobelpreisbekanntgabe an Peter Handke zur Premiere seines Stücks "Die Stunde da wir nichts voneinander wußten" im Stadttheater Klagenfurt ein. "Ich bin euphorisiert", so die ehemalige Burgtheater-Direktorin Karin Bergman im APA-Gespräch. Die Schwedische Akademie habe eine "Entscheidung für die Kunst und gegen die Ideologie" getroffen.