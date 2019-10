Vor Hit in England: U21-Team will gegen Türkei dritten Sieg

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam will in der EM-Qualifikation mit einem Heimsieg über die Türkei Zuversicht für den Schlager auf der Insel erlangen. Nach zwei Siegen in den bisherigen zwei Gruppenspielen soll gegen die Türken am Freitag in Ritzing (20.30 Uhr/live ORF Sport +) Nummer drei folgen. Vier Tage später wartet in Milton Keynes das erste Gruppen-Duell mit England.