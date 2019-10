Vier mutmaßliche Täter nach 20 Einbrüchen verhaftet

Die Polizei hat in den steirischen Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg vier Verdächtige, die in Verbindung mit 20 Einbruchsdiebstählen und fünf Geldwechselbetrugshandlungen stehen sollen, festgenommen. Insgesamt haben die Ermittler sogar acht mutmaßliche Täter ausgeforscht. Nach vier wird nach wie vor gefahndet, hieß es am Donnerstag.