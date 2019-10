Obduktion nach Tod eines Slowenen in steirischem Lokal-WC

Ein 75-jähriger Slowene ist am Mittwochnachmittag auf der Toilette eines Lokals in der Südsteiermark gestorben. Sein 57-jähriger Begleiter fand ihn reglos am Boden liegend. Eine Reanimation blieb ohne Erfolg, teilte die Polizei mit. Da die Todesursache nicht klar ist, hat die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion angeordnet.