Trauerzeremonie nach Flüchtlingsdrama vor Lampedusa

Auf Lampedusa hat am Mittwoch eine Trauerzeremonie für die 13 Frauen stattgefunden, die am Montag beim Kentern eines Flüchtlingsbootes vor der süditalienischen Insel ums Leben gekommen sind. An der Zeremonie beteiligten sich 21 der insgesamt 22 Überlebenden. Eine gerettete Migrantin wurde ins Krankenhaus von Palermo eingeliefert.