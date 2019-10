Barbara Haas bleibt in Linz weiter ohne Einzel-Sieg

Patricia Mayr-Achleitner bleibt nach der 29. Auflage des WTA-Turniers in Linz die bisher letzte Österreicherin, die zumindest eine Runde im Einzelbewerb überstanden hat. Barbara Haas verlor am Mittwoch auch ihr fünftes Erstrundenmatch in der TipsArena. Die 23-jährige Oberösterreicherin unterlag der als Nummer 9 gesetzten Russin Anastasia Pawljutschenkowa nach knapp 103 Minuten mit 3:6,3:6.