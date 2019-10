Berlinale 2020: Retrospektive zeigt Filme von King Vidor

Die Berlinale zeigt im nächsten Jahr mehrere Filme des US-amerikanischen Regisseurs King Vidor (1894-1982). Ihm ist die Retrospektive des Filmfestivals gewidmet. Sein Werk umfasse mehr als 50 Filme, etwa den Western "Duel in the Sun", die Literaturverfilmung "War and Peace" und den kritischen Stummfilm "The Big Parade" über den Ersten Weltkrieg.