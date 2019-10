Bisher unbekannte Proust-Texte in Frankreich veröffentlicht

Bisher unbekannte Texte von Marcel Proust sind am Mittwoch in Frankreich veröffentlicht worden. Der Band "Le Mysterieux Correspondant et autres nouvelles inedites" (etwa: Der mysteriöse Korrespondent und andere unveröffentlichte Novellen) beinhaltet Novellen und Skizzen des Autors des berühmten Romanzyklus "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" .