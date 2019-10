Deutsches Kabinett will Klimapaket beschließen

Die deutsche Regierung will am Mittwoch über das Klimaschutzgesetz und das Klimaprogramm bis zum Jahr 2030 beraten. Das Klimaschutzgesetz werde die Treibhausneutralität bis 2050 festschreiben, sagte die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin.