Regionaler Al-Kaida-Anführer in Afghanistan getötet

Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida auf dem indischen Subkontinent ist in Afghanistan bei einem Militärschlag getötet worden. Asim Omar - ein pakistanischer Staatsbürger - sei Ende September zusammen mit sechs weiteren Al-Kaida-Mitgliedern im Distrikt Musa Kala in der Provinz Helmand gestorben, teilte der Afghanische Geheimdienst NDS am Dienstag mit.