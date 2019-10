Der Pariser Opernintendant Stephane Lissner, der 2021 sein Amt an den deutschen Musikmanager Alexander Neef abgibt, ist als künftiger künstlerischer Leiter des Teatro di San Carlo, des größten Opernhauses von Neapel, designiert worden.

© APA (AFP/Archiv)

Das Engagement von Stephane Lissner bestätigte Neapels Bürgermeister Luigi De Magistris am Dienstag auf Facebook. Ausständig sei nur noch die Zustimmung von Kulturminister Dario Franceschini. Lissner, ehemaliger Musikdirektor der Wiener Festwochen und von 2005 bis 2012 an der Spitze der Mailänder Scala, soll der aktuellen Leiterin Rosanna Purchia folgen, deren Vertrag eigentlich am 30. März 2020 endet. Sie könnte jedoch ein weiteres Amtsjahr anhängen, bis Lissner von seinen Pariser Verpflichtungen frei ist.