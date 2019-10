Alaba hofft trotz Rippenverletzung weiter auf Israel-Einsatz

David Alaba hofft trotz seines Haarrisses in der Rippe weiter auf einen Einsatz im Heimspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr) in der EM-Qualifikation gegen Israel. "Natürlich hoffe ich, dass es sich in den nächsten 24 bis 48 Stunden so entwickelt, wie ich mir das vorstelle", sagte der Bayern-München-Star Dienstagmittag auf einer ÖFB-Pressekonferenz.