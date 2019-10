Jedes Kind in Afghanistan laut NGO vom Krieg betroffen

Jedes einzelne Kind in Afghanistan ist in den zurückliegenden 18 Jahren laut der Hilfsorganisation Save the Children von Krieg und Konflikten in dem Land betroffen gewesen. Geschätzte 20 Millionen Kinder wachten jeden Tag mit Angst vor Schüssen, Bomben und dem Tod in Straßen, Schulen oder Wohnhäusern auf, teilte die NGO am 18. Jahrestag der US-geführten Intervention in Afghanistan am Montag mit.