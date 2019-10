Thiem und Kvitova fix für Saison-Finals qualifiziert

In den Tennis-Weltranglisten hat es kaum Veränderungen gegeben, dafür sind seit vergangenem Wochenende auch Dominic Thiem beziehungsweise Petra Kvitova für die Saison-Finalturniere ihrer jeweiligen Touren qualifiziert. Peking-Sieger Thiem ist nach Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer und Daniil Medwedew als fünfter Spieler fix in London, Kvitova als sechste Dame bei den WTA-Finals in China.