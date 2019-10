Medizin-Nobelpreisträger werden bekannt gegeben

Mit der Bekanntgabe des diesjährigen Nobelpreisträgers für Physiologie oder Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Die Auszeichnung ist wie im Vorjahr mit neun Millionen Schwedischen Kronen (8,26 Mio. Euro) dotiert. Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe des bzw. der Preisträger für Physik- und am Mittwoch jene für Chemie.