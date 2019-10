the next ENTERprise - architects gestalten Horten-Museum

Das Architekturbüro the next ENTERprise - architects gestaltet das Privatmuseum von Heidi Goëss-Horten im Stöcklgebäude im Hanuschhof in Wien-Innere Stadt. Das teilte die Heidi Horten Collection am Sonntag mit. Das Gebäude soll künftig als "Palais Goëss-Horten" firmieren.