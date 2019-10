Sieg für Sozialisten in Portugal, aber keine "Absolute"

Anders als in anderen EU-Ländern sind die Sozialisten in Portugal weiter stark. Die Regierungspartei errang bei der Parlamentswahl im früheren Euro-Krisenland laut ersten Prognosen einen klaren Sieg. Nach einer als sehr zuverlässig geltenden Prognose des staatlichen TV-Senders "RTP" erhielt die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa am Sonntag 34 bis 39 Prozent der Stimmen.