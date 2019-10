Facebook

Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle © APA/JAKOB GRUBER

Der 28-Jährige aus Ramsau am Dachstein kam kurz nach Mitternacht auf der B320 aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, der Pkw fuhr die Böschung hinunter und ist dann noch ein paar Meter über die Straße gesprungen. Ein nachfolgender Pkw-Leker setzte die Rettungskette in Gang. Der 28-Jährige dürfte allerdings sofort tot gewesen sein. Der Lenker war von Pruggern in Richtung Schladming unterwegs und dürfte auf dem Weg nach Hause gewesen sein.