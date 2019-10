Drogengangster in Mexiko vor laufender Kamera erschossen

Ein mutmaßlicher Drogengangster ist in Mexiko vor laufender Kamera erschossen worden. Der Mann wurde nach Behördenangaben vom Samstag in der Verbrechenshochburg Ciudad Juárez am Freitagabend gerade von einem US-Journalisten des Senders National Geographic interviewt, als bewaffnete Mitglieder einer rivalisierenden Drogengang das Feuer eröffneten.