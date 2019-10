Dreijähriger Bub stürzte in NÖ aus Fenster im zweiten Stock

Ein dreijähriger Bub ist am Samstagvormittag in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) aus einem Fenster im zweiten Stock einer Wohnhausanlage gestürzt. Das Kind fiel aus rund sieben Metern Höhe auf einen asphaltierten Vorplatz. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber ins SMZ Ost nach Wien gebracht, war aber ansprechbar, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag.