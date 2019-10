47-jähriger Autofahrer starb bei Frontalzusammenstoß in OÖ

Ein 47-jähriger Mann aus Wels ist Samstagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) gestorben. Rettung und Notarzt versuchten den Mann, der in seinem Auto eingeklemmt wurde, noch vergeblich zu reanimieren, berichtete die Polizei Oberösterreich. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.