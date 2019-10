Trauertag in Triest nach Tötung zweier Polizisten

Nachdem zwei Polizisten in einem Polizeipräsidium in Triest getötet worden sind und weitere drei Personen verletzt wurde, ist am Samstag ein Trauertag in der Hafenstadt ausgerufen worden. Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese führte am Freitagabend ein Gipfeltreffen zur Frage der Sicherheit mit Italiens Polizeichef Franco Gabrielli und dem Triester Bürgermeister Roberto Dipiazza.