Neue Atomgespräche von USA und Nordkorea in Stockholm

Unterhändler der USA und Nordkoreas haben nach monatelanger Pause ihre Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm wieder aufgenommen. Die beiden Delegationen trafen einander am Samstag auf einer Insel in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, in unmittelbarer Nähe der nordkoreanischen Botschaft.