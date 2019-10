Ehefrau von mutmaßlichem Täter von Paris bleibt in Gewahrsam

Nach der tödlichen Messerattacke im Pariser Polizeihauptquartier sucht die Polizei nach dem Motiv des mutmaßlichen Angreifers. Die Ehefrau des Mannes blieb am Samstag weiter in Gewahrsam, wie Justizkreise bestätigten. Die Frau war nach der Tat in Frankreichs Hauptstadt am Donnerstag festgenommen worden. Die Anti-Terror-Fahnder der Staatsanwaltschaft hatten am Freitag die Ermittlungen übernommen.