Trump will keine Visa für Migranten ohne Krankenversicherung

Die US-Regierung erschwert die legale Einwanderung weiter. Wer innerhalb von 30 Tagen nach Ankunft in den Vereinigten Staaten weder eine Krankenversicherung noch die Fähigkeit zur Übernahme medizinischer Kosten nachweisen kann, soll künftig kein Visum mehr bekommen. Präsident Donald Trump habe am Freitag in Washington eine entsprechende Anordnung unterzeichnet, teilte das Weiße Haus mit.