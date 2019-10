Zahl der Toten bei Protesten im Irak auf 60 gestiegen

Bei den gewaltsamen Protesten im Irak ist die Zahl der Toten nach Regierungsangaben auf mindestens 60 gestiegen. Allein in der Hauptstadt Bagdad seien seit Beginn der Protestwelle am Dienstag mindestens 18 Menschen getötet worden, erklärte die irakische Menschenrechtskommission in der Nacht auf Samstag. Zudem seien mehr als 1.600 Menschen in Bagdad und im Süden des Landes verletzt worden.