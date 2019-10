Rapid erwartet in Mattersburg ein "heißer Tanz"

Rapid will seine Auswärtsserie in der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) in Mattersburg fortsetzen. Die Hütteldorfer haben ihre jüngsten drei Partien in der Fremde gewonnen. Red Bull Salzburg empfängt drei Tage nach dem Champions-League-Spektakel in Liverpool den RSC Altach. Die Admira geht als Schlusslicht sieglos ins Heimduell der 10. Runde am Samstag mit Aufsteiger WSG Tirol.