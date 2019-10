ÖVP und Grüne auch finanzielle Gewinner der NR-Wahl

Die Erfolge bei der Nationalratswahl schlagen sich bei den Wahlgewinnern auch in den Parteikassen nieder. 2020 bekommen die Grünen, die derzeit leer ausgehen, knapp 9,5 Millionen Euro an Förderungen. Die ÖVP bekommt laut Berechnungen des Politikwissenschafters Hubert Sickinger um knapp 2,4 Mio. Euro mehr als heuer, die NEOS können auch noch mit ein Plus von 1,2 Mio. Euro rechnen.