Waffenbesitzer bedrohte in Vorarlberg Nachbarn mit Pistole

Ein 43-jähriger Italiener ist am Mittwoch in Feldkirch vom Einsatzkommando "Cobra" festgenommen worden, nachdem er einem 58-jährigen Nachbarn eine Pistole an den Kopf gehalten hatte. In der Unterkunft des in Feldkirch lebenden Mannes wurden 17 Schusswaffen und 500 Schuss Munition sichergestellt, informiert die Vorarlberger Polizei. Verletzt wurde niemand.