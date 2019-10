Mindestens 14 Tote bei Erdrutsch in Goldmine im Kongo

Im Kongo sind durch einen Erdrutsch in einem Bergwerk mindestens 14 Menschen gestorben. Zudem würden nach dem Unglück am Mittwoch noch 20 Menschen in der Goldmine in Kampene im Osten des Landes vermisst, sagte Steve Mbikayi, Minister für humanitäre Angelegenheiten.