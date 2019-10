Bitteres WM-Aus für Dadic - Verdacht auf Muskelfasereinriss

Tränenreich und nach wenigen Sekunden ist am Mittwoch der Medaillentraum von Siebenkämpferin Ivona Dadic bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha geplatzt. Die Mitfavoritin auf eine Medaille musste die Auftaktdisziplin Hürdensprint vorzeitig beenden, es besteht Verdacht auf Muskelfasereinriss an der Rückseite des linken Oberschenkels.