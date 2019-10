Zwei IS-Waisenkinder nach Wien gebracht

Die zwei Waisenkinder einer österreichischen IS-Anhängerin, die im Krieg verstorben ist, sind am Mittwoch in Österreich gelandet. Das bestätigte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer Mittwochabend auf APA-Anfrage. Die beiden waren zu Mittag aus dem kurdischen Internierungslager Al-Hol in Nordsyrien geholt und an der syrisch-irakischen Grenze den österreichischen Behörden übergeben worden.