16-Jährige getötet - "Du hast mir mein Kind genommen"

Dramatische Szenen haben sich gleich vor Verhandlungsbeginn am Mittwoch im Mordprozess in Wiener Neustadt abgespielt. Die Mutter des Opfers, das im Jänner von seinem Ex-Freund mit einem Gürtel erdrosselt worden sein soll, schrie den Angeklagten beim Hereinführen in den Saal unter Tränen an: "Du hast mir mein Kind genommen!" Die Frau hat am zweiten Verhandlungstag als Zeugin ausgesagt.