Drei 13-Jährige verprügelten 16-Jährige in Linz

Drei erst 13-jährige Mädchen sind auf einem Spielplatz in Linz offenbar über eine 16-Jährige hergefallen, haben sie getreten, ihre die Haare abgeschnitten und das Ganze noch mit einem Handy gefilmt. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. September, bestätigte die Polizei einen Bericht in der "Kronen Zeitung" am Mittwoch.