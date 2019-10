Bombenanschlag auf Kärntnerin wohl versuchter Mord

Nach einem Sprengstoffanschlag am Dienstag auf eine 29-jährige Kärntnerin in Guttaring (Bezirk St. Veit an der Glan) wurde ein Verfahren wegen des Verdacht des versuchten Mordes eingeleitet. Das sagte Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz am Mittwoch auf APA-Anfrage. Ein 29-jähriger Verdächtiger, der wenige Stunden nach der Tat festgenommen, wurde am Mittwoch weiter befragt.