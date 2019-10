Mordalarm in Wien-Brigittenau - Mann lag tot in Stiegenhaus

Mordalarm in Wien-Brigittenau: Im Stiegenaufgang eines Wohnhauses ist in der Nacht auf Mittwoch ein toter Mann entdeckt worden. Die Exekutive wurde gegen Mitternacht alarmiert, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der Tote wies Stichverletzungen im Oberkörper auf. Seine Identität war zunächst unklar. Nähere Angaben zum Tatort machte Maierhofer nicht.