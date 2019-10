Mehr als 100 Verletzte in Hongkong an Chinas Jahrestag

Bei den Protesten am 70. Gründungsjubiläum der Volksrepublik China sind in Hongkong Krankenhausangaben zufolge mehr als 100 Menschen verletzt worden. Der Zustand des 18-Jährigen, dem ein Polizist mit scharfer Munition in die Brust geschossen hatte, sei stabil, teilten die Behörden mit.