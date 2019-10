Ex-Polizistin in Texas wegen Mordes an Schwarzen verurteilt

Eine weiße Ex-Polizistin, die einen unbewaffneten schwarzen Mann in seiner Wohnung erschossen hat, ist von einer Jury im US-Bundesstaat Texas des Mordes für schuldig befunden worden. Den Schuldspruch gegen die 31-jährige Amber Guyger verkündeten die Geschworenen am Dienstag in Dallas nach fünfstündigen Beratungen.