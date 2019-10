Sprengstoffangriff auf Ex-Frau: Opfer schwer verletzt

Eine 29-jährige Kärntnerin ist am Dienstag in Guttaring (Bezirk St. Veit/Glan) bei einem Sprengstoffangriff schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann ihr eine Schachtel vor die Tür gestellt, angeläutet und war dann weggelaufen. Als die Frau die Tür öffnete und die Schachtel sah, gab es eine Detonation.

Der Zwischenfall ereignete sich knapp vor 8.00 Uhr früh. Die 29-Jährige war in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Guttaring, zwei ihrer drei Kinder waren bei ihr, das dritte befand sich in der Schule. Nach der Detonation sahen Zeugen einen Mann, dessen Gesicht von einer Kapuze verdeckt war. Die 29-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen werden, über ihren Zustand gab es vorerst keine Informationen.

Da die Frau getrennt von ihrem Mann lebt, gab es Vermutungen, der Ex-Mann könnte hinter dem Anschlag stecken, eine Bestätigung für diese Theorie gab es allerdings nicht. Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein, die Cobra wurde alarmiert, der Polizeihubschrauber stieg auf. Auch eine Diensthundestaffel wurde eingesetzt, um nach dem mutmaßlichen Täter zu suchen. Am späten Vormittag gab es dann eine Festnahme. Ob die festgenommene Person in Zusammenhang mit dem Anschlag auf die 29-Jährige steht, war vorerst aber nicht bekannt.