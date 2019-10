Facebook

Nashornbaby war nach 15 Minuten auf der Welt © (c) APA/ZOO SCHMIDING (UNBEKANNT)

In der Nacht auf Montag ist im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ein Nashornbaby geboren worden. Stolze 50 Kilo bringt es auf die Waage. Mutter Nina war 17 Monate trächtig, bevor sie innerhalb von 15 Minuten den Nachwuchs auf die Welt brachte, teilte der Zoo am Dienstag mit.

Derzeit ist der Nashornbulle noch mit der Mutter, ein Breitmaulnashorn, im Stall. Im Laufe der kommenden Woche soll er bereits einen ersten Ausflug in die Außenanlage unternehmen können. Das Jungtier ist bereits nach Nala (2012) und Django (2014) das dritte, das im Zoo Schmiding geboren wurde. Noch wird nach einem passenden Namen gesucht. Das Baby soll recht aufgeweckt und lebhaft sein.