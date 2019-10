Perus Präsident löste Parlament auf und kündigte Neuwahlen an

In Peru hat Präsident Martín Vizcarra vor dem Hintergrund einer Verfassungskrise das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angekündigt. In einer Fernsehansprache sagte Vizcarra am Montag, mit dem von der konservativen Opposition dominierten Parlament sei "keinerlei Vereinbarung" möglich. Er bezog sich dabei auf den erbittert geführten Streit um die Besetzung der Richterposten beim Verfassungsgericht.