Speerwerferin Hudson scheiterte bei WM an ihrer Technik

Speerwerferin Victoria Hudson ist am Montagnachmittag in der Qualifikation bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha nicht an ihren Nerven, sondern der Technik gescheitert. Mit nur 52,51 m und dem letzten Platz in der Qualifikationsgruppe zahlte die Niederösterreicherin bei ihrem WM-Debüt viel Lehrgeld. Als Erfahrung nimmt sie mit, dass sie noch viel an ihrer Technik arbeiten muss.