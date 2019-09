Entführungsalarm nach Zeugenbeobachtung in Oberösterreich

Die Beobachtung eines Zeugen hat am Wochenende in Wilhering (Bezirk Linz-Land) Entführungsalarm ausgelöst. Jemand habe am Samstagabend gesehen, wie ein Mann von einem anderen zusammengeschlagen und in ein Auto gezerrt worden sei, berichtete die Polizei. Am Montag bat die Exekutive um Hinweise.