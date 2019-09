Iran plant keinen Kurswechsel im Konflikt mit den USA

Im Konflikt mit den USA hält die iranische Führung weiter an ihrem Kurs fest. "Es wird keinen Plan B geben und auch keinen Kurswechsel", sagte Irans Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Montag auf einer Pressekonferenz in Teheran. Der Iran habe den Amerikanern mehrmals "den Weg gezeigt" und Washington wisse, dass es keinen anderen gebe, so Mussawi.