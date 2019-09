Salzburg heiß auf "größtes Spiel der Vereinsgeschichte"

Wie immer auch das Champions-League-Duell an der Anfield Road am Mittwoch um 21.00 Uhr ausgeht - für Fußballmeister Salzburg ist das Match mit Titelverteidiger Liverpool das "größte Spiel der Vereinsgeschichte", wie Sportdirektor Christoph Freund betonte. Die Begeisterung soll Flügel verleihen. "Mit unserer Euphorie ist auch gegen Liverpool alles möglich", sagte Cican Stankovic.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Krug)

"Die Vorfreude auf Liverpool ist riesig", meinte der Tormann im Hinblick auf die Begegnung mit Englands makellosen Tabellenführer, dessen Sturmtrio Mohamed Salah, Roberto Firmino und Ex-Salzburger Sadio Mane weltweit für Zungenschnalzen sorgt und der mit Virgil van Dijk über den wohl besten Verteidiger der Welt verfügt. "Jede Position ist fast mit Weltklasse besetzt", stellte Abwehrchef Andre Ramalho klar.

Auch Trainer Jesse Marsch setzt auf die Begeisterung, die seit seiner Amtsübernahme stetig gewachsen ist. "Es ist eine große Gelegenheit für uns, eine mächtige Herausforderung. Aber wenn wir all unsere Leidenschaft hineinlegen, dann haben wir Möglichkeiten", betonte Marsch, dessen Bilanz von 11 Siegen und 1 Remis in 12 Pflichtspielen durchaus sehenswert ist. "Wenn wir alles geben, dann können wir auf jeden Fall stolz sein."

Für den Amerikaner ist das Duell mit Liverpool vielleicht kein "Kindheitstraum" wie für den rechtzeitig wieder fit gewordenen Verteidiger Marin Pongracic. Der "Krone" verriet Marsch aber immerhin, dass er zwar kein Fan der "Reds" ist, sein Sohn Lennon aber nach Beatles-Ikone John Lennon benannt ist - dem Sänger jener legendären Rockband, die ihre Ursprünge in Liverpool hat.

Es ist wohl auch der Schub von der 6:2-Heimgala zum CL-Gruppenauftakt gegen Genk vor zwei Wochen, der die Salzburger mit der Hoffnung auf eine Sensation in den Flieger steigen lässt. "Wir müssen da weitermachen, wo wir gegen Genk aufgehört haben", forderte Ramalho. "Mit dieser Wucht nach vorne, mit dieser Intensität, mit diesem Siegeswillen. Dann bin ich sicher, dass wir ein super Spiel machen können."

Die ehrwürdige Anfield Road ist freilich eine wahre Europacup-Festung. Real Madrid (0:3) war im September 2016 das bisher letzte Team, das einen Sieg in Liverpool erringen konnte, seitdem ist man in 22 Partien bei 6 Remis ungeschlagen. Trainer Jürgen Klopp, der 2015 übernahm, hat auf europäischer Ebene überhaupt noch nie im 54.000er-Stadion verloren. Unter seiner Ägide konnten lediglich Bayern München (2019/0:0), Porto (2018/0:0), der FC Sevilla (2017/2:2), Rubin Kazan (2015/1:1) und Sion (2015/1:1) zumindest einen Teilerfolg in Liverpool holen. Die jüngsten fünf CL-Gruppenspiele hat Liverpool gewonnen, dabei 18 Tore erzielt.

So oder so hat die Euphorie auch Salzburgs Fans erfasst. Rund 3.000 werden in England dabei sein, so viele wie noch nie in der Europacuphistorie des Vereins. Der bisherige Rekord steht bei fast 2.000, die das Team im März 2018 in Dortmund anfeuerten. Die Folge war historisch, das 2:1 der erste österreichische Europacupsieg in Deutschland (ohne DDR).