Patriots und Chiefs in NFL weiter erfolgreich

Titelverteidiger New England Patriots und die Kansas City Chiefs haben am Sonntag (Ortszeit) auch ihre jeweils vierten Saisonspiele in der National Football League (NFL) gewonnen. Der Super-Bowl-Champion setzte sich bei den bisher ungeschlagenen Buffalo Bills 16:10 durch, die Chiefs indes mit 34:30 bei den Detroit Lions.