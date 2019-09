Trump attackiert Whistleblower erneut: Beschwerde ist "Fake"

US-Präsident Donald Trump versucht weiter, den Hinweisgeber in der Ukraine-Affäre in Verruf zu bringen. Auf Twitter bezeichnete er die Beschwerde des Whistleblowers als "Fake". "Der Whistleblower wusste fast nichts", schrieb Trump am Montag.