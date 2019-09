Vaclav-Havel-Preis für Regierungskritiker Tohti

Der Vaclav-Havel-Preis des Europarates ist in diesem Jahr erstmals an zwei Gewinner vergeben worden. Die Parlamentarische Versammlung zeichnete am Montag den inhaftierten chinesisch-uigurischen Wirtschaftswissenschaftler und Regierungskritiker Ilham Tohti aus. Zweiter Preisträger ist die Jugendinitiative für Menschenrechte YIHR, die sich in mehreren Balkanländern engagiert.